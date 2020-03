Buat Ibu-Ibu, Nih Daftar Operasi Pasar Murah Hari Ini di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Buat Ibu-Ibu, Bulog akan menggelar Operasi Pasar murah (OP), hari ini Kamis (19/3), di beberapa lokasi wilayah Jakarta.

Untuk hari ini, OP Bulog digelar di lima lokasi, antara lain Pasar Pondok Labu, Pasar Rawamangun, Pasar Rawasari, Pasar Anye Bahari, dan Pasar Cengkareng.

OP menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras, gula, tepung dan minyak goreng, kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan, Hasudungan.

Dia mengatakan operasi pasar ini dalam rangka mengendalikan harga akibat dampak wabah virus corona (COVID-19).

"Untuk wilayah Jakarta Selatan OP ada di Pasar Pondok Labu, tujuan OP untuk menekan harga akibat corona," kata Hasudungan.

Hasudungan mengatakan, OP digelar oleh Bulog bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung dan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Baca Juga: YLKI Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar Masker

Gula dijual seharga Rp12 ribu per kilogram (kg), tepung terigu Rp 8.500 per kg dan minyak goreng Rp 11.500 per liter

Adapun beras, untuk jenis premium berat 5 kg dijual harga Rp 61 ribu, beras medium 5 kg Rp 45 ribu dan beras medium 50 kg Rp 415 ribu per karung.