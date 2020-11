Burger King Minta Pelanggannya Pesan Makanan dari McDonald’s, Begini Alasannya

jpnn.com, LONDON - Perusahaan layanan cepat saji Burger King menyentuh hati para pelanggannya di Inggris melalui sebuah pesan.

Jelang penguncian diri atau lockdown di Inggris, Burger King meminta para pelanggan setianya memesan makanan dari restoran lain seperti McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Dominp’s Pizza dan lainnya.

Melalui Twitter, Burger King mengunggah pamflet bertitel Order From McDonald’s. Burger King tak bermaksud menyinggung pihak lain dalam unggahannya itu.

“Kami tak pernah menyangka kami akan meminta Anda melakukan ini, namun restoran-restoran yang mempekerjakan ribuan staf tersebut sangat membutuhkan dukungan Anda pada saat ini,” tulis akun @BurgerKingUK, Senin (2/11).

We know, we never thought we'd be saying this either. — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020