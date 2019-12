BWF World Tour Finals 2019: Ganda Campuran Unggulan Pertama Petik Kemenangan Perdana

jpnn.com, GUANGZHOU - Ganda campuran Thailand unggulan pertama di BWF World Tour Finals 2019, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanchai memetik kemenangan perdana di penyisihan grup.

Dalam pertandingan di Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Selasa (11/12) siang WIB, Dechapol/Sapsiree mengalahkan ganda Korea Seo Seung Jae/Chae Yujung.

Dechapol/Sapsiree menang 21-16, 21-19 dalam laga berdurasi 42 menit (seturut BWF). Ini merupakan kemenangan ketiga dari enam pertemuan Dechapol/Sapsiree dengan Seo/Chae. Sama kuat.

Saat berita ini diracik, satu pertandingan lagi di Grup A mempertemukan Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Tiongkok) melawan Duo Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying, belum berlangsung. (adk/jpnn)

XD- Group A Matchday 1

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (THA) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (KOR)



21-16 21-19



First victory by the Thai pair!

Remember, 1 victory DOES NOT GUARANTEE qualification, nor does 1 defeat guarantee elimination#BWFWorldTourFinals2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 11, 2019