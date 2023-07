Cakra Khan Dapat Standing Applause dari 4 Juri America's Got Talent

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan mendapatkan standing applause dari empat juri America's Got Talent (AGT) 2023.

Cakra Khan mengejutkan publik dengan kemunculannya sebagai peserta dalam audisi AGT.

Pesohor kelahiran Pangandaran itu membawakan dua lagu, yakni Make It Rain dan No Woman, No Cry.

Meskipun namanya sudah besar di tanah air, Cakra Khan tak dapat menyembunyikan raut gugup saat berdiri di hadapan juri.

Pria 31 tahun tampil dengan pakaian kasual, dengan kaus putih yang dipadukan blazer coklat dan celana hitam.

Melalui akunnya di Instagram, Cakra Khan lantas membagikan beberapa cuplikan foto saat audisi di AGT.

Dalam keterangan unggahannya Cakra Khan mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukungnya.

Dia bersyukur bisa berkesempatan untuk ikut dalam salah satu ajang pencarian bakat berkalas internasional.