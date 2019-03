Cara Bank BJB Dukung Pemerintah Gaet 20 Juta Wisman

jpnn.com, BANDUNG - Catatan sumbangsih pariwisata Indonesia terhadap pertumbuhan perekonomian nasional terbilang cukup menggembirakan.

Berdasarkan laporan Travel and Tourism: Power and Performance Report 2018 yang dirilis World Tourism and Travel Council tercatat sumbangsih pendapatan domestik bruto (PDB) industri pariwisata Indonesia mencapai USD 58.9 miliar atau sekitar Rp 839,6 triliun.

Perolehan tersebut mengantarkan pariwisata Indonesia berada pada peringkat ke-15 penghasil PDB terbesar.

Di antara negara ASEAN, posisi Indonesia ini berada dua level di atas Malaysia yang menduduki peringkat 17 dan di bawah Filipina (8) serta Thailand (7). Secara industri, posisi sektor pariwisata Indonesia berada pada peringkat kesembilan.

Pada 2019, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang.

Dari segi kontribusi ekonomi, pemerintah juga menggandakan target sumbangsih sektor pariwisata terhadap PDB dari empat persen pada 2015 menjadi delapan persen pada 2019.

Target kenaikan itu mengacu pada kontribusi wisman maupun wisatawan domestik.