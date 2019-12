Cara Melihat Planet dari Google Maps

jpnn.com - Google Maps lazim digunakan untuk mencari alamat dan melihat kondisi lalu lintas. Namun ternyata ada yang lebih menarik dari itu.

Hal baru itu, yakni Google memiliki fitur untuk melihat planet dan satelit di sistem tata surya kita. Fitur ini hanya bisa diakses lewat Google Maps versi web, seperti dikutip dari laman NDTV.

Baru-baru ini Google menambahkan animasi hyperspace, seperti animasi yang kerap digunakan di film saat menembus lorong waktu. Animasi ini akan terlihat ketika pengguna ingin melihat planet lain.

Berikut ini cara melihat planet melalui Google Maps.

1. Buka Google Maps di komputer.

2. Setelah terbuka, klik ikon tanda minus "-" di bagian pojok kanan bawah layar, zoom out sampai habis.

3. Klik ikon menu titik tiga di pojok kiri atas layar, di samping bar pencarian. Pilih Satellite.

4. Di pojok kanan bawah, dekat dengan ikon tanda plus "+", klik ikon 3D. Untuk mengetahui ikon 3D, letakkan kursor di atas ikon, akan muncul tulisan "Enable globe view. Zoom out and see the world in 3D".

5. Klik lagi ikon tanda minus "-", Google Maps akan memberikan daftar nama planet dan bulan di sebelah kiri.

6. Klik planet atau bulan yang ingin dilihat, Google Maps akan memberikan animasi hyperspace untuk transisi ke planet berikutnya. (antara/jpnn)