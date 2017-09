Cara Seorang Ibu di Sydney Atasi Kehilangan Anak Kembar Tiga

Sulit membayangkan bagaimana kita bisa mengatasi kehilangan bukan satu melainkan tiga anak sekaligus. Seorang ibu bernama Sophie Smith menemukan caranya.

Pada tahun 2006, Sophie dan suaminya Ash mengalami duka mendalam melihat para staf di RS Royal Women's Hospital (RWH) di Sydney dengan sia-sia berusaha menyelamatkan anak kermbar tiga mereka yang prematur.

Henry, yang lahir pada kehamilan 21 minggu, bertahan hanya dalam waktu satu jam. Evan dan Jasper lahir tiga minggu kemudian. Kehidupan bayi-bayi itu masing-masing berlangsung 10 hari dan 58 hari.

Kekosongan yang disebabkan oleh kehilangan anak seperti itu sangatlah mendalam. Tapi Sophie tidak menyerah. Dia sibuk berlari. Dia mengulurkan tangan kepada orang lain. Mereka pun juga sibuk berlari.

Dan mulailah penggalangan dana besar yang kemudian berhasil mengubah Unit Perawatan Intensif bayi baru lahir atau NICU di RS RWH menjadi fasilitas paling maju di Australia.

Upaya Sophie juga menggabungkan kelompok berbeda menjadi komunitas unik, dimana manfaat berlari bersama bukan sekadar kebugaran fisik.

Dia menciptakan sebuah ruang yang memungkinkan orangtua menghormati bayi prematur yang meninggal, merayakan mereka yang selamat, dan membantu keluarga serta teman mengekspresikan dukungan mereka.

Monitor dan ventilasi di RS RWH sekarang menjaga agar bayi yang lahir sampai pada kehaliman 23 minggu bisa tetap hidup. Bayi seperti Evan dan Jasper yang mungkin bisa bertahan jika keadaannya berbeda saat itu.

Kegiatan amal yang dijalankan Sophie, Running For Premature Babies, sekarang menjadi tim terbesar dalam lari tahunan Sydney Morning Herald Half Marathon. Mereka adalah pelari dengan baju kaos ungu yang bertuliskan nama-nama orang yang mereka hormati.

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame.