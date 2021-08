Cari Pengganti Sergio Ramos, Real Madrid Tertarik dengan Bek Chelsea

jpnn.com, MADRID - Real Madrid dikabarkan sedang memantau bek tengah andalan Chelsea, Antonio Rudiger.

Pemain timnas Jerman itu akan habis kontraknya di Stamford Bridge pada akhir musim 2021/22.

Rudiger telah menyatakan kesetiaannya bahwa ia ingin menetap di Chelsea lebih lama lagi.

Namun menurut laporan AS, mantan pemain AS Roma itu dilaporkan berubah pikiran dan terbuka untuk mencari tantangan baru setelah kontraknya bersama The Blues kadaluarsa.

Real Madrid dilain sisi, tertarik mendaratkan Rudiger usai mereka ditinggal dua palang pintu handal, Sergio Ramos ke Paris Saint-Germain dan Raphael Varane yang terbang ke Manchester United.

Rudiger bermain 90 menit penuh dalam kemenangan 3-0 Chelsea atas Crystal Palace pada pekan pertama Premier League, Sabtu (14/8).

Selama empat musim berseragam Chelsea, Rudiger sudah memainkan 151 pertandingan dan menyumbang tujuh gol serta tiga assist.

Berdasarkan data transfermarkt, pemain berusia 28 tahun itu memiliki harga pasaran senilai Rp 486,69 miliar.(sm/mcr15/jpnn)