Cashwagon Indonesia jadi Salah Satu Pemenang di Top Digital Awards

jpnn.com, JAKARTA - Tim Cashwagon Indonesia (PT Kas Wagon Indonesia) berhasil membawa pulang penghargaan sebagai pemenang kategori Top Startup P2P Lending yang diadakan oleh Top Digital Awards 2019 di Jakarta.

Acara yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works bekerja sama dengan asosiasi TELCO IT dan perusahaan konsultan ini dihadiri oleh lebih dari 700 peserta yang sebagian besar terdiri dari manajemen puncak perusahaan IT dan kepala badan pemerintah.

Sebelum dianugerahi penghargaan ini, Cashwagon Indonesia telah melewati tahap penilaian dari dewan juri independen secara objektif.

“Kami sangat berterima kasih pada dewan juri atas penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi bukti kerja keras kami yang sudah dilakukan sejak perusahaan PT Cashwagon Indonesia beroperasi pada akhir 2017. Banyak nasabah yang datang ke kami karena mereka mungkin belum bisa mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Kami berharap, kami dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi untuk membantu mereka mendapatkan akses pembiayaan, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun keadaan darurat, di mana saja dan kapan saja," ujar CEO PT Cashwagon Indonesia, Asri Anjarsari.

Cashwagon mengoperasikan platform P2P (Peer to Peer) yang inovatif, yang mampu mengubah cara orang mendapatkan penghasilan tambahan dan mengakses kredit jangka pendek secara online.

Sejak diluncurkan pada November 2017, Cashwagon Indonesia telah menghasilkan lebih dari 300.000 nasabah dengan total transaksi lebih dari 1.125.000 transaksi.

Platform digital Cashwagon berkomitmen penuh untuk menyediakan akses ke berbagai produk keuangan konsumen untuk mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

Cashwagon memanfaatkan inovasi fintech seperti Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk memberikan layanan produk yang kompetitif dan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. (flo/jpnn)