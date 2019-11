Rupiah Hari Ini Melemah, Harga Emas Antam juga Ikut Turun

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah di pasar spot Jakarta, Jumat (22/11), menunjukkan pergerakan penurunan 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 14.095 per dolar AS, berbanding posisi sebelumnya di level Rp 14.092 per dolar AS.

Tren pelemahan juga menimpa ke mata uang China, yuan, melemah 89 basis poin menjadi 7.0306 terhadap dolar AS pada Jumat.

Hal itu merupakan penurunan hari ketiga berturut-turut, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS).

Adapun harga jual emas di PT Aneka Tambang Tbk (Antam), telah terkoreksi menjadi Rp 748.000 per gram atau turun 3.000 dari hari sebelumnya Rp 751.000 per gram.

Sementara itu, penjualan LM Pulogadung Jakarta yang dikutip dari Logammulia, Jumat (22/11), harga emas buy back atau banderol beli kembali turun Rp 3.000 menjadi Rp 664.000 per gram dari sebelumnya Rp 667.000 per gram.

Untuk ukuran 2 gram dengan harga Rp 1.445.000 dan yang 3 gram Rp 2.146.000. Sedangkan, ukuran 5 gram diperdagangkan ke level Rp 3.560.000, dan 10 gram dijual di Rp 7.055.000. (mg8/jpnn)