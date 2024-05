Catat! Jangan Sampai Ketinggalan 5 Promo Spesial BRI di DXI 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pameran olahraga ekstrem, Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2024 dengan tema Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sport resmi dibuka di Jakarta Convention Center pada Jumat, (30/5). DXI 2024 menampilkan 150 exhibitor dari olahraga darat maupun laut. Acara itu juga menjadi upaya untuk memperkenalkan sekaligus membangun ekosistem olahraga ekstrem di Indonesia. Apalagi banyak potensi bawah air dan destinasi petualangan di tanah air yang belum terjamah. Baca Juga: Usaha Bakpia Penerima KUR BRI Ini jadi Tempat Oleh-Oleh Favorit di Yogyakarta Ada beberapa program yang dihadirkan dalam DXI 2024. Mulai dari Lure Demo at Tank, Watersport Demo Pool, Motorbike Test Ride, Bouldering Wall, serta DXI Run. Saat ke sini, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman melakukan olahraga-olahraga tersebut. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menyediakan alat-alat olahraga yang dapat dibeli langsung dengan promo spesial BRI. Ya, BRI turut berpartisipasi dalam DXI 2024 untuk memudahkan transaksi masyarakat selama mengikuti pameran.