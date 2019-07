Cek Jadwal MotoGP Jerman dan Pengakuan dari Marc Marquez

jpnn.com, SACHSENRING - Marc Marquez tak mau jemawa menyambut balapan MotoGP Jerman di Sirkuit Sachsenring, Minggu (7/7) nanti. Catatan sembilan kemenangan dalam sembilan tahun terakhir itu tetap membuat rider Repsol Honda tersebut berhati-hari.

Dia teringat peristiwa MotoGP Amerika Serikat (AS) April lalu (14/4). Saat itu dia datang dengan catatan kemenangan beruntun di enam balapan terakhir di sirkuit tersebut. Tapi malah gagal finis lantaran terjatuh.

“Ini adalah olahraga yang tidak bisa diprediksi,” ucap Marquez dilansir Crash. “Setiap orang megatakan aku favorit. Mereka juga mengatakan persis seperti itu sebelum balapan di Austin (GP AS). Dan aku terjatuh di sana,” tambah juara dunia MotoGP lima kali tersebut.

