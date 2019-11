Cek Klasemen Premier League Setelah Liverpool Raih 3 Poin Dramatis

jpnn.com, BIRMINGHAM - Liverpool kukuh di puncak klasemen Premier League setelah mendulang kemenangan dramatis di kandang Aston Villa, Villa Park, Birmingham, Sabtu (2/11) malam WIB.

Gol telat dari Andrew Robertson (menit ke-87) dan Sadio Mane (90+4), membuat Liverpool menang comeback atas Aston Villa.

Sebelumnya, The Reds tertinggal setelah pemain tuan rumah Trezeguet mencetak gol di menit ke-21.

Hasil itu membuat tim asuhan Jurgen Klopp belum terkalahkan di Premier League musim ini.

35 - Sadio Mane scored the 35th 90th-minute winning goal by Liverpool in the Premier League, 10 more than any other side in the competition's history; five of those have come since the start of last season, more than any other team. Clutch. pic.twitter.com/xQ9C5H6izh — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2019