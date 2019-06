Cek Klasemen Sementara MotoGP 2019 Usai Balapan di Mugello

jpnn.com, MUGELLO - Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2019, meski gagal meraih kemenangan dalam MotoGP Italia di Mugello, Minggu (2/6) malam WIB.

Marquez harus puas finis di posisi kedua, di belakang Danilo Petrucci, tetapi di depan Andrea Dovizioso.

Kegagalan berdiri di podium utama Mugello 2019 ini melanjutkan nasib apes Marquez selama lima tahun terakhir. Ya, sudah lima musim Marquez gagal menjadi juara di MotoGP Italia.

A hero's welcome for @marcmarquez93 ????



He took on the might of the Bologna Bullets by himself but this time it just wasn't quite enough! ?#ItalianGP ???????? pic.twitter.com/9etZmqVTYO — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 2, 2019