Danilo Petrucci Memenangi MotoGP Italia yang Menegangkan

jpnn.com, MUGELLO - Pembalap Ducati Danilo Petrucci memenangi balapan MotoGP Italia di Mugello, Minggu (2/6) malam WIB.

Kemenangan manis buat pembalap berusia 28 tahun itu. Juara di depan publik sendiri, sekaligus mencatakan kemenangan pertama dalam kariernya di MotoGP (sejak 2012).

Petrucci mendapatkan kemenangan dengan tidak mudah. Harus melakoni balapan menegangkan.

