Dramatis! Marc Marquez Raih Start Paling Depan di MotoGP Italia, Rossi Ke-18

jpnn.com, MUGELLO - Juara bertahan MotoGP sekaligus pemimpin klasemen sementara balapan musim ini Marc Marquez merebut pole position MotoGP Italia. Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Mugello, Sabtu (1/6) malam WIB, Marquez secara dramatis mencatat waktu terbaik satu menit 45,519 detik.

Marquez membukukan waktu terbaiknya itu pada detik-detik akhir kualifikasi. Sebelumnya, Fabio Quartararo memimpin. Namun, Marquez tampil kesetanan di saat akhir. Quartararo harus puas di posisi kedua dan Danilo Petrucci bergabung di garis depan start balapan Minggu (2/6) malam.

The first ever sub-1:46 laps of Mugello! ????@FabioQ20 throws down the gauntlet early in Q2! ????#ItalianGP ???????? pic.twitter.com/c6QJNrVe8v — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 1, 2019