Cek Klasemen Sementara Premier League dan Jadwal Sisa Liverpool - City

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool pantas bersukacita usai meraih kemenangan 2-0 atas Chelsea di Anfield, Minggu (14/4) malam. Chelsea merupakan klub papan atas terakhir yang berhadapan dengan The Reds di sisa Premier League musim ini.

Setelah meladeni The Blues, Liverpool 'hanya' tinggal menghadapi Cardiff City, Huddersfield Town, Newcastle United dan Wolverhampton Wanderers.

Di klasemen sementara, Liverpool kini memimpin dengan selisih dua poin dari Manchester City, 85-83. Namun, memang City masih punya satu tabungan pertandingan lebih banyak ketimbang Liverpool. Andai, City menang di satu laga tersebut, The Citizens memimpin satu poin dari Liverpool dengan jumlah pertandingan yang sama.

Namun, jadwal sisa City lebih berat dari Liverpool. Pasukan asuhan Pep Guardiola masih harus berhadapan dengan dua tim berat, Tottenham Hotspur dan Manchester United. (adk/jpnn)

Jadwal sisa dua tim papan atas:

Liverpool

21 April: away vs Cardiff City

27 April: home vs Huddersfield Town

5 Mei: away vs Newcastle United

12 Mei: home vs Wolverhampton Wanderers

Manchester City

20 April: home vs Tottenham Hotspur

25 April: away vs Manchester United

28 April: away vs Burnley

4 Mei: home vs Leicester City

12 Mei: away vs Brighton & Hove Albion