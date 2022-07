Ceko Buka Pintu Masuk Perbatasan untuk Turis Mancanegara, Yuk Jalan-Jalan!

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Ceko membuka kembali pintu masuk (open bordered) untuk wisatawan mancanegara berkunjung ke negara tersebut.

Kebijakan ini telah diumumkan setelah dua tahun perbatasan negara tersebut ditutup akibat pandemi covid-19.

“Semua tempat wisata yang sangat indah dan menarik sudah menunggu para wisatawan dari belahan dunia lain untuk datang ke Republik Ceko,” ujar Lukáš Pokorny, Director of SE Asia and China Office dalam rangkaian acara Kedubes Republik Ceko bersama CzechTourism dan VFS Global bertajuk ‘Live Your Dream- Visit The Czech Republic di Jakarta baru-baru ini.

Lukas memastikan turis bisa dengan mudah berwisata ke negara di Eropa Timur itu tanpa harus melewati aturan dan syarat yang memberatkan.

Pemerintah Ceko juga menghapus syarat wajib vaksin bagi para turis yang akan berkunjung.

Selain itu, wisatawan bisa datang dengan aturan dan syarat umum untuk perjalanan wisata ke luar negeri.

Lukáš Pokorny, Director of SE Asia and China Office. Foto: Natalia Laurens/JPNN.com