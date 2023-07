Cerita di Balik Koleksi Desainer Lia Afif dan Aura Afilia di Show JF3 

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) turut memeriahkan Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) di Summarecon Mall Kelapa Gading.

Dalam kesempatan tersebut, APPMI mempersembahkan koleksi dari 10 desainer di bawah naungannya, pada Sabtu (22/7).

Adapun desainer yang turut terlibat, di antaranya Defrico Audy, Djoe Official, Kaloka by Leny Rafael & Kevin Ketaren, Kalambe by Yayan Septian, dan Melia Wijaya.

Terlibat juga Riris Ghofir, Sanaya by Shafa, Tajoma, Ura by Aura Afilia dan Lia Afif. Salah satu hal yang cukup menarik yakni harmonisasi koleksi antara Aura Afilia dan Lia Afif.

Ibu dan anak tersebut sama-sama mempersembahkan koleksi yang membawa kearifan lokal dalam industri mode.

Sang ibunda, Lia Afif membawa koleksi kolaborasinya bersama Dekranasda dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Bertajuk Akrala Avatta, Lia Afif menampilkan berbagai desain bercorak batik khas Kota Probolinggo.

Akrala diambil dari kata 'Akral' (bahasa Sansekerta) yang berarti kuat. Sementara itu Avatta diambil dari kata Avata (bahasa Marathi/Indo Eropa Kuno) yang berarti angin kencang atau badai yang mewakili alam.