Chacha Frederica Sudah Melahirkan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Chacha Frederica di tengah pandemi corona.

Wanita 30 tahun itu baru saja melahirkan bayinya di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta.

Momen menggembirakan tersebut disampaikan langsung oleh sang suami Dico Ganindito lewat unggahan Instagram miliknya, Sabtu (25/4) siang.

Baca Juga: Chacha Frederica Ungkap Alasan Dirinya Baru Umumkan Hamil Setelah 4 Bulan Mengandung

Dico mengunggah foto sedang menggendong bayinya dan meletakkannya di dadanya.

“MasyaAllah. Welcome to the world,” tulisnya.

“Good morning my name is Cassie Shakir Ganindito,” ungkapnya.

Sementara, hingga berita ini ditayangkan, Chacha belum mengunggah foto bersama bayinya. Terakhir dia hanya mengabarkan sedang mengalami kontraksi di rumah sakit.(chi/jpnn)