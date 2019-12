Chacha Frederica Ungkap Alasan Dirinya Baru Umumkan Hamil Setelah 4 Bulan Mengandung

jpnn.com, JAKARTA - Chacha Frederica dan suaminya Dico Ganindito akhirnya diberikan momongan setelah empat tahun pernikahan.

Mantan personil Girls Squad itu rupanya sudah dinyatakan hamil sejak September 2019, namun baru mengumumkan setelah empat bulan usia janin.

Lalu mengapa Chacha baru mengumumkan kehamilannya setelah empat bulan?

Chacha mengaku punya alasan tersendiri mengapa baru mau berbagi cerita ke publik.

“Ada banyak alasan kenapa aku memang enggak mau cerita-cerita dulu, keep it private dan benar-benar menikmati perubahan dalam diri aku sendiri,” jelasnya.

Baginya, janin yang ada di kandungannya merupakan kado yang sangat indah dari Allah.

“Aku baru tau aku hamil 16 September 2019, kalau dihitung mundur saat aku anniversary ke-4 kemarin ternyata aku sudah mengandung dua minggu. Benar-benar hadiah ulang tahun pernikahan dari Allah SWT,” ungkapnya.

“Intinya I need my own time dan belum bisa basa basi cerita-cerita A to Z ke orang-orang tentang kehamilan aku yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Hadiah dari Allah. MasyaAllah,” imbuh Chacha.(chi/jpnn)