Chadwick Boseman Meninggal, Enest Prakasa Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara Ernest Prakasa turut berduka atas meninggalnya Chadwick Boseman.

Pemain film Cek Toko Sebelah ini menyampaikan belasungkawa melalui akun resminya di Instagram.

Dia me-repost foto dari Instagram milik pemain film Black Panther tersebut.

"Daddy, I have sad news. Chadwick Boseman is gone. Itu kalimat pertama yang diucapkan Sky ketika gue keluar dari kamar," kata Ernest Prakasa, Sabtu (29/8).

"Gue lalu baca berita, ternyata dia sudah bertarung melawan kanker sejak tahun 2016. Sebuah pertarungan, yang tidak seperti di dalam film, kerap diakhiri dengan kekalahan," lanjutnya.

Ernest diketahui sangat mengidolakan Chadwick Boseman dan Black Panther. Dia bahkan pernah menggunakan Black Panther sebagai salah satu materi saat melakukan pengajaran penulisan skenario.

"Rest in peace, King T’Challa. You will be sorely missed," tulis Ernest.

Chadwick Boseman meninggal dunia pada usia 43 tahun, setelah melawan kanker kolon sejak 2016.