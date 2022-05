Chairul Tanjung Luncurkan Allo Bank, Begini Kelebihannya

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan dengan jaringan usaha terintegrasi yang fokus pada pelayanan konsumen, CT Corp resmi meluncurkan digital bank super app “Allo Bank”.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin gemar bertransaksi secara online menjadi pendorong utama pengembangan aplikasi super Allo Bank.

“Allo Bank berangkat dari visi dan misi untuk menjadi bank digital terbaik melalui aplikasi dengan layanan serba ada yang memanfaatkan ekosistem bisnis CT Corp untuk memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya kepada masyarakat," ujar Chairul pada konferensi pers di Senayan, Kamis (19/5).

Chairul menjelaskan Allo merupakan singkatan All in One yang bermakna One for All, All For one. Satu untuk semua, semua untuk satu.

Dengan deminian, Allo Bank menyediakan produk dan layanan perbankan digital inovatif yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis CT Corp.

"Allo Bank dapat memberikan pengalaman tanpa batas bagi nasabah serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait,” Kata Chairul.

Adapun peluncuran Allo Bank dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Allo Bank Festival 2022 pada 20 - 22 Mei 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Sebagai platform perbankan digital yang serba ada, aplikasi Allo Bank menyediakan berbagai layanan menarik, seperti Pay Later dan Instant Cash, yakni layanan pinjaman dan cicilan dengan limit hingga Rp 100 juta.