Chelsea Datang ke Madrid dengan Rasa Lapar

jpnn.com, MADRID - Juru taktik Chelsea Thomas Tuchel mengatakan timnya datang ke Madrid untuk melakoni leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu (28/4) dini hari WIB nanti, dengan kepercayaan diri yang tinggi.

Tuchel menyebut, Chelsea sedang berada dalam momen baik, sehingga bisa menutupi kurangnya pengalaman di Liga Champions ketimbang tuan rumah Real Madrid.

"Kami akan bermain dengan rasa lapar. Ini momen yang baik," kata Tuchel seperti dilansir dari AS.

The Blues lolos ke empat besar kompetisi klub utama Eropa untuk pertama kalinya sejak 2013-2014, musim di mana Real Madrid memenangi trofi di Lisbon.

???????????????????????? ????????????????????????????! ????



The boss became the first Chelsea manager to go unbeaten in his first ten away matches in charge at the weekend! ????????



8?? wins

2?? draws

1??4?? goals#MondayMotivation ???? pic.twitter.com/FZLW23LzKZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2021