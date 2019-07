Chelsea Resmi Menjadi Pemilik Mateo Kovacic

jpnn.com, LONDON - Chelsea mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait gelandang Kroasia Mateo Kovacic. Setelah hanya berstatus pemain pinjaman selama musim kemarin, kini Kovacic permanen di Chelsea.

"Pemain finalis Piala Dunia lalu (bersama Kroasia) pindah ke Stamford Bridge dengan status pinjaman musim panas lalu dan merupakan pemain reguler di lini tengah. Kini Kovacic telah menandatangani kontrak lima tahun," bunyi pernyataan Chelsea di laman resminya.

Marca memperkirakan, Chelsea harus mengeluarkan uang sebesar EUR 45 juta (sekitar Rp 719 miliar) untuk membuat pemain berusia 25 tahun itu permanen.

"Saya benar-benar menikmati musim saya dengan status pinjaman bersama Chelsea musim lalu, merasa nyaman. Sekarang saya sangat senang senang sekali bisa bergabung secara permanen," ujar Kovacic.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019