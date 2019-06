Derby County Relakan Kepergian Frank Lampard ke Chelsea

jpnn.com, LONDON - Derby County memberikan izin kepada Chelsea untuk berbicara kepada Frank Lampard tentang kursi pelatih yang kosong di Stamford Bridge.

Pria berusia 41 tahun itu sudah di ambang menjadi arsitek The Blues, menggantikan Maurizio Sarri yang pulang ke Italia (Juventus).

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge. — Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019