Fernando Torres Gantung Sepatu

jpnn.com, TOKYO - Mantan striker Liverpool dan Chelsea Fernando Torres mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola.

Pria Spanyol berusia 35 tahun yang bermain di Sagan Tosu (Jepang) sejak meninggalkan Atletico Madrid tahun lalu, pernah mengukir 81 gol dalam empat musim bersama Liverpool dan memenangi Liga Champions dan Piala FA dengan Chelsea.

"Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Setelah 18 tahun yang menyenangkan, waktunya telah tiba untuk mengakhiri karier sepak bola saya," kata pemenang Piala Dunia bersama Spanyol pada 2010 itu di Twitter.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019