Chelsea vs Zenit 1-0: Romelu Lukaku dan Edouard Mendy Moncer Banget

jpnn.com, LONDON - Chelsea memulai kampanye Liga Champions dengan hasil positif lewat kemenangan 1-0 melawan Zenit, Rabu (15/9) dini hari WIB.

Pada laga yang bergulir di Stamford Bridge itu, Romelu Lukaku menjadi pahlawan The Blues berkat satu golnya pada menit 69'.

Striker berjuluk Big Rom tersebut seolah membuktikan bahwa Chelsea tidak salah memboyongnya dari Inter Milan dengan nilai fantasitis, Euro 115 juta.

Penampilan positifnya bahkan mendapat sanjungan dari pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Juru taktik asal Jerman itu mengaku puas dengan performa striker bongsor itu.

10 - Édouard Mendy has taken 13 games to record his 10th clean sheet in the UEFA Champions League; the only goalkeeper to reach this total in fewer appearances is Keylor Navas (11 games). Wall. pic.twitter.com/OtAeHFmzio — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021