Cinta Lauara: Mungkin Ada yang Anggap Aku Jelek

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura tak menyangka masuk dalam daftar 100 wanita tercantik atau "The 100 Most Beautiful Faces of 2020" versi TC Candler.

Padahal, dara 26 tahun ini tidak merasa dirinya cantik lantaran menilai kecantikan merupakan sesuatu yang subjektif.

"Mungkin ada orang yang anggap aku jelek, ada orang yang anggap biasa aja," kata Cinta Laura, di Jakarta, baru-baru ini.

Pemain film The Ninth Passenger ini mangatakan bahwa yang lebih penting bagi setiap wanita adalah kepribadian.

"Jangan hanya mikirin cantik aja, tetapi harus selalu punya personality yang baik juga dan harus mengasah otak. Jadi kita punya brains, beauty and behavior," ujarnya.

Meski begitu, Cinta Laura berterima kasih lantaran dipilih sebagai salah satu wanita tercantik.

"Ya, sesuatu yang spesial banget. Aku cuma bisa terima kasih sama orang support aku," tuturnya.

"That means, buat aku itu nunjukin aku punya fanbase yang kuat dan benar benar mendukung karier aku," pungkas Cinta Laura.