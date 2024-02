Claim Tracking Permudah Tertanggung Memonitor Proses Pengajuan Klaim

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance merilis fitur baru bernama 'Claim Tracking' di aplikasi BRINSMobile. Fitur ini dapat membantu tertanggung memonitor proses pengajuan klaim kendaraannya.

Dengan begitu, tertanggung tidak perlu repot mengetahui proses klaim dengan datang ke bengkel rekanan dan dapat menghemat waktu sambil menjalani aktivitas lain.

"Lewat fitur ini, tertanggung cukup mengakses aplikasi BRINSMobile di smartphone kapan pun dan di mana pun dengan mudah dan cepat," ujar Eka Indria Sari, Vice President Digital Business Division & BDP Desk dalam keterangannya, Senin (5/2).

Baca Juga: BRI Insurance Perkuat Kinerja Bisnis di Lampung

Sementara itu, CEO BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, fitur baru itu merupakan wujud komitmen korporasi memberikan layanan optimal untuk masyarakat.

Ke depannya, kata dia, pihaknya akan teruas melakukan pengembangan sistem melalui berbagai inovasi baik dari sisi layanan lainnya maupun produk yang selaras kebutuhan masyarakat terkait proteksi.

"Hal ini juga menjadi semangat kami di tahun ini, yaitu becoming one stop insurance solution with customer centric services," kata Budi, pada Rapat Kerja Nasional BRI Insurance Tahun 2024 dengan tema Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership, Budi Legowo.

Baca Juga: 300 Pedagang Pasar Antusias Ikuti Edukasi dan Literasi Keuangan dari BRINS

Budi menjelaskan, untuk mengakses layanan claim tracking, tertanggung harus memiliki polis kendaraan dari BRI Insurance dan download aplikasi BRINSMobile.

Apabila terjadi klaim hal pertama yang harus dilakukan, yaitu melakukan pengajuan lapor klaim secara online 1x24jam.