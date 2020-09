Cuma di BritAma FSTVL, Buka Rekening BRI Dapat Voucher Rp150 ribu

jpnn.com, JAKARTA - Promo BritAma FSTVL yang digelar PT BRI (Persero) Tbk benar-benar memanjakan para calon nasabah.

Bagaimana tidak, BRI menyediakan penawaran menarik bagi masyarakat yang membuka rekening melalui BRI Digital Saving.

Calon nasabah yang membuka rekening via BRI Digital Saving akan mendapatkan voucher e-commerce sebesar Rp150 ribu. BRI Digital Saving sendiri merupakan online banking platform yang dapat diakses di bukarekening.bri.co.id.

Baca Juga: Ini Cara Mudah Dapat Mobil Mewah dari BritAma FSTVL

Layanan tersebut diluncurkan pada 7 Juli 2020. Masyarakat bisa mengaksesnya menggunakan ponsel, personal computer (PC), laptop, dan tablet.

Prosesnya pun sangat mudah dan cukap. Calon nasabah hanya perlu mengisi berbagai data di kolom yang tersedia. Durasinya hanya sekitar sepuluh menit. Setelah rekening jadi, nasabah langsung mendapatkan user untuk bertransaksi di Internet Banking BRI (BRImo).

Dengan BRImo, nasabah bisa melakukan transaksi finansial dengan jauh lebih mudah. Nasabah yang membuka rekening via BRI Digital Saving pun akan diikutkan program BritAma FSTVL asalkan melakukannya pada periode yang ditentukan. BritAma FSTVL 2020 bakal dihelat hingga 31 Januari 2021.

Baca Juga: BRI Bidik 1 Juta Nasabah Baru Lewat BritAma FSTVL

Pengundian pemenang dilakukan dua tahap. Pengundian periode pertama dilakukan pada November 2020, sedangkan tahap kedua pada Februari 2021. Beragam hadiah menarik sudah menunggu pemenang.

Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T dan Toyota Rush 1.5 G A/T. Ada juga Toyota New Calya 1.2 G A/T, Honda Scoopy Sporty, dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic. Secara total, BRI menyediakan 496 hadiah selama promo BritAma FSTVL.