Cuplikan Saat Nozomi Okuhara Menyakiti Tai Tzu Ying

jpnn.com, GUANGZHOU - Dua tunggal putri papan atas dunia Tai Tzu Ying (Taiwan) dan Nozomi Okuhara (Jepang) sama-sama tampil memukau dalam laga perdana Grup B BWF World Tour Finals 2019, Rabu (11/12) malam WIB.

Publik di Tianhe Gymnasium Guangzhou menjadi saksi langsung duel memikat, akrobatik dan membangkitkan gairah.

Di akhir pertandingan berdurasi 61 menit itu. Okuhara menang rubber game 15-21, 21-18, 21-19. Okuhara seperti menganggap partai ini sebuah final.

Perempuan Negeri Sakura itu mungkin penasaran, lantaran kemenangan Okuhara dari Tai Tzu Ying di Fozhou China Open September lalu didapat karena Tzu Ying retired di gim ketiga.

Highlights | Nozomi Okuhara and Tai Tzu Ying bring out their best as the Japanese walks away with the win ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/zh1rz5FeCg — BWF (@bwfmedia) December 11, 2019