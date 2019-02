Curhat Luna Maya Ditinggalkan Mantan Kekasih Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Luna Maya terkejut saat ibundanya, Desa Maya Waltaurd Maiyer mulai mempertanyakan kapan dia akan naik naik ke pelaminan.

Maklum, usia pemain film The Doll ini sudah 36 tahun. Apalagi, mantan kekasihnya, Reino Barack dikabarkan akan menikahi Syahrini, besok Rabu (27/2).

Hal itu pula yang menjadi alasan sang ibu menanyakan perihal pernikahan pada perempuan yang sempat tersandung video asusila.

“Untungnya she is very open minded. Dia bilang kalau enggak mau (nikah) ya enggak apa-apa. Kan enggak harus kawin juga untuk mendapat kebahagiaan,” tutur Luna Maya dalam saluran YouTube Raditya Dika, baru-baru ini.

Sebagai perempuan, kata Luna Maya, dirinya juga pengin membangun bahtera rumah tangga dengan pria idaman.

“Dalam beberapa sisi sebagai perempuan kan, to complete you as a woman kan you ned to give birth, jadi ibu, jadi istri,” ungkap Luna Maya.

