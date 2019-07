Cut Meyriska Ternyata Sudah Dilamar Roger Danuarta Sejak 3 Bulan Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cut Meyriska akhirnya blak-blakan soal kabar telah dilamar Roger Danuarta. Dia ternyata sudah dilamar sang aktor sejak 16 April 2019 lalu.

Hal tersebut diungkap Cut Meyriska lewat video yang diunggah ke akun YouTube miliknya, Kamis (25/7). Dalam video diperlihatkan momen Roger Danuarta melamar dirinya dengan cara cukup romantis.

Roger Danuarta sengaja mengajak Cut Meyriska bermain paralayang di Puncak, Bogor. Di lokasi pendaratan, dia diam-diam telah menyiapkan tulisan 'Bebe, will you marry me?' berukuran besar.

Setelah mendarat, Roger Danuarta menyusul Cut Meyriska dengan membawa bunga. Pria mualaf itu lantas menyatakan isi hatinya untuk menikahi sang kekasih. "I love you so much. Will you marry me?" kata Roger Danuarta.

Cut Meyriska menjawab dengan gerakan mengangguk lantas tersenyum sebagai tanda menerima lamaran Roger Danuarta.

Sebelumnya, Cut Meyriska dan Roger Danuarta selalu tertutup tentang kabar asmara mereka. Bahkan saat dikabarkan telah lamaran, keduanya juga enggan memberi klarifikasi.