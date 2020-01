Daddies Seperti Tak Percaya Bisa Tembus Semifinal Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sama-sama memberikan reaksi tak percaya, setelah mereka memastikan tiket semifinal Indonesia Masters 2020.

Ahsan memegang kepalanya. Hendra geleng kepala.

Daddies, sebutan ganda putra peringkat dua dunia itu lolos ke semifinal setelah memenangi laga sengit melawan ganda Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (17/1) sore WIB.

Daddies menang 9-21, 21-15, 21-19. Ya, ganda lawas Indonesia itu menang comeback. Di gim ketiga, Daddies bahkan harus tertinggal, tetapi mental juara mereka membantu mengejar angka lawan dan memenangi pertandingan.

It’s down to the deciding game as the Daddies ???????? make a comeback in the second ????



Catch the action LIVE on https://t.co/Hltm3xVRfv#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/Lp5lWdsqQZ — BWF (@bwfmedia) January 17, 2020