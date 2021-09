Daftar 50 Tokoh Yahudi Paling Berpengaruh di 2021, Ada Bos WhatsApp

jpnn.com, JERUSALEM - Belum lama ini, media ternama Israel The Jerusalem Post merilis daftar 50 orang Yahudi paling berpengaruh pada 2021.

Lis itu berisi nama-nama yang membawa impak pada kehidupan sehari-hari.

Tokoh yang tertera dalam daftar itu bukan hanya orang Yahudi di Israel, melainkan juga yang menjadi warga negara lain. Ada politikus, pengusaha, atlet, seniman, dokter, dan berbagai latar belakang lainnya yang ada dalam lis tersebut.

Pemuncak di daftar itu ialah Naftali Bennett dan Yair Lapid yang disebut sebagai Israel's Changemaker. Naftali merupakan perdana menteri Israel saat ini, sedangkan Lapid adalah menteri luar negerinya.

Di nomor dua ada nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Kolega lawas Presiden AS Joe Biden memiliki kebijakan luar negeri yang memengaruhi banyak negara dan situasi dunia.

Selanjutnya, di nomor tiga ada perempuan bernama Rochelle Walensky. Kondisi pandemi menempatkan dokter yang kini memimpin Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS itu sebagai sosok penting di dunia dan dijuluki America's Covid Warrior.

Syahdan, ada nama Albert Bourla di nomor 4 daftar itu. Kini, pria asal Yunani itu merupakan chief executive officer atau CEO di perusahaan farmasi Pfizer Inc.

Bourla dikenal memiliki relasi kuat dengan mantan PM Israel Benjamin Netanyahu. Pada masa pandemi ini, Bourla dijuluki King of The Cure.