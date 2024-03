Daftar Band Lokal yang Wajib Disaksikan di Hammersonic 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik cadas, Hammersonic 2024 terus menambah daftar musisi yang siap beraksi di Carnaval Ancol, Jakarta Utara, pada 4 dan 5 Mei 2024.

Ravel Entertainment selaku promotor kini mengumumkan sederet band lokal yang bakal tampil dalam pesta tahun ini.

Beberapa musisi nasional yang akan hadir di Hammersonic 2024 yakni Tabraklari, Killing Me Reunion, Denisa, Engage In Vengeance, NEMZ, Rebellion Rose, Remember of Day, Circafaith, Sisi Selatan, Jakarta Flames, Velhinha, Selfar, Speak Up, Ghostline, Gorebomb, Rezume, Amorfati, Haunted Era.

Nama-nama dalam negeri yang sebelumnya telah diumumkan yakni, Saint Loco, Straight Answer, dan St Rangers.

Daftar tersebut menambah daftar jagoan kawasan Asia, seperti Arcadia, Bloodstone, Tools of The Trade yang juga siap beraksi.

Dari segi bintang tamu utama, Hammersonic 2024 akan dihebohkan oleh Lamb of God, Madball, A Day To Remember, We The Kings, Marty Friedman, Fear Factory, Durk, dan Tiny Moving Parts.

Selain itu, Hammersonic 2024 juga menyiapkan penampilan As I Lay Dying, Cradle of Filth, Suicide Silence, ATREYU, Misery Index, Converge, Suffocation, Yngwie Malmsteen, Nervosa, ANNALYNN, dan Crossfaith.

“Bersiaplah untuk festival heavy metal terbesar di Asia Tenggara pada 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta. Lebih banyak nama akan diumumkan," pernyataan resmi Ravel Entertainment di Instagram.