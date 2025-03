Saosin Kembali ke Indonesia, Gelar Konser di 5 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal California, Saosin dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia.

Setelah sukses beraksi di pangung Hammersonic 2024, grup yang dimotori oleh Cove Reber itu kini dijadwalkan menggelar konser ke 5 kota.

Dipromotori Ravel Entertainment, konser Saosin akan menggebrak panggung-panggung di 5 kota besar di Indonesia.

Saosin memulai pertunjukan dari Bandung pada 24 Mei 2025 yang bertempat di Bikasoga Indoor Hall, dilanjutkan ke Medan pada 25 Mei 2025 yang bertempat di Pardede Hall.

Pemilik hit You're Not Alone itu juga menyambangi Jakarta pada 29 Mei 2025 yang bertempat di Ecovention Ancol, lalu lanjut ke Surabaya pada 30 Mei 2025 yang bertempat di Jatim Expo, dan panggung terakhir di kota Solo pada 31 Mei 2025 yang bertempat di Sritex Arena.

"Saosin Indonesian Tour kali ini memang sengaja kami buat sebagai bagian dari rangkaian 10 tahun Hammersonic Festival 2025, sekalian juga kami ingin menyapa lebih dekat teman-teman di daerah untuk bisa lebih kenal dan lebih tahu lagi dengan kita selaku promotor musik," ungkap Ravel Junardy selaku CEO dari Ravel Entertainment, Rabu (19/3).

Dengan formasi terbaik, Saosin akan memberikan penampilan yang atraktif dan tidak terlupakan untuk para penggemar.

Saosin juga menyiapkan lagu-lagu andalan seperti Seven Years, Voices, sampai You're Not Alone, hingga berbagai kejutan.