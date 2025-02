The Corrs Takjub dengan Penggemar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band pop legendaris asal Irlandia, The Corrs sukses menggelar konser di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta pada Sabtu (8/2) malam.

Konser bertajuk The Corrs from Jakarta with Love itu berlangsung meriah dan penuh nostalgia.

The Corrs membawakan sekitar 20 lagu untuk menghibur penggemar di Indonesia.

Grup beranggotakan Andrea (vokal, tin whistle); Sharon (biola, vokal); Caroline (drum, perkusi, bodhran, vokal); dan Jim (gitar, keyboard, vokal) itu membuka aksi panggung lewat lagu Only When I Sleep.

Tembang Give Me A Reason kemudian dibawakan di hadapan ribuan penggemar yang memadati area konser.

Para penonton pun langsung ikut bernyanyi mengiringi lagu-lagu The Corrs.

"Selamat malam, Jakarta," kata Andrea The Corrs berbahasa Indoneia di BCIS, Ancol, Jakarta, Sabtu (8/2) malam.

The Corrs mengaku sangat takjub dengan para penggemar di Indonesia.