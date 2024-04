Daftar Harga Tiket Konser Nick Carter 'Backstreet Boys' di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Personel boyband Backstreet Boys, Nick Carter akan menggelar konser solo di Grand Ballroom Pullman, Central Park, Jakarta pada Minggu, 26 Mei 2024.

Kehadiran Nick Carter ke Jakarta merupakan bagian dari tur dunia yang sedang dijalaninya yakni, Who I Am 2024 Tour.

Tur tersebut sekaligus menandai kembalinya Nick Carter ke atas panggung sebagai artis solo selama 7 tahun.



Kesuksesan Who I Am 204 Tour sudah terkuak saat Nick Carter menggelar konser di kota-kota di Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Kanada.

Oleh sebab itu, dia juga ingin berbagi kemeriahan untuk penggemar kota-kota di kawasan Asia.

Di Asia Tenggara, pria berusia 44 tahun itu akan singgah ke Manila, Cebu, Jakarta, hingga Singapura.



Nick Carter bakal mempersembahkan karya-karya terbaik yang pernah ditulis seperti Never Break My Heart (Not Again), Made For Us, dan Superman.

Dia juga bakal membawakan sejumlah lagu-lagu favorit dari Backstreet Boys, yang memiliki arti penting bagi kariernya.

"Saya lahir pada 1980 dan ada banyak musik yang mempengaruhi saya selama bertahun-tahun menjadi salah satu anggota Backstreet Boys. Jadi, saya akan membawakan banyak lagu yang saya suka," kata Nick Carter, Senin (1/4).

Konser Nick Carter di Jakarta dipromotori oleh Epic Live Asia bersama Color Asia Live.