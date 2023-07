Daftar Jawara HR Excellence Award 2023, BUMN, Swasta & Startup Bersaing Ketat

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis (LMFEB) Universitas Indonesia mengadakan event bergengsi ‘The 14th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2023’.

Tema yang diambil adalah‘Humanizing the Work Experience; The Success Formula in Developing New HR Capabilities and Employee Well-Being’.

Editor SWA Media Kemal E. Gani Chief mengatakan tema ini diangkat untuk meneguhkan bahwa berbagai kegiatan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan sebaiknya menempatkan harkat karyawan sebagai manusia. Sebab, karyawan bukan mesin atau angka.

Menariknya, perhatian terhadap masalah wellbeing belakangan ini mengemuka di banyak perusahaan, sehingga menjadi salah satu pendorong diadakannya penghargaan HR Excellence Award 2023.

Kemal mengungkapkan untuk pertama kalinya HR Excellence Award 2023 menetapkan beberapa kategori penilaian baru. Salah satunya, tentang best practice di bidang Wellbeing Management. Meskipun merupakan kategori penilaian baru, ternyata partisipan di kategori ini relatif banyak.

"Berdasarkan penilaian panel juri independen kami, sejumlah perusahaan partisipan bahkan mampu mencapai kriteria ‘Excellent’ di kategori Wellbeing Management,” ujar Kemal dalam ajang The 14th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2023 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (20/7).

Lebih lanjut dikatakan ajang HR Excellence Award 2023 adalah yang ke-14 kali digelar SWA dan LMFEB UI. Tujuannya untuk menyeleksi perusahaan - perusahaan terbaik di Indonesia yang excellent dalam pengelolaan SDM-nya. Mereka diharapkan dapat menjadi pembelajaran (benchmarking) bagi para praktisi SDM di banyak perusahaan lainnya.

Tahun 2023, pelaku SDM antusias merespons perhelatan HR Excellence Award 2023. Hal ini tercermin dari masuknya 61 perusahaan yang berpartisipasi mendaftar dan mengikuti penjurian yang melibatkan para pakar dan praktisi senior bidang HR.