Danone Indonesia Sabet Best Companies to Work for in Asia 2019

jpnn.com, JAKARTA - Grup Danone di Indonesia kembali mendapatkan penghargaan bergengsi di level internasional.

Kali ini Danone Indonesia menyabet Best Companies to Work for in Asia 2019 yang diselenggarakan oleh HR Asia.

HR Asia merupakan lembaga media publikasi internasional untuk para professional di bidang human resources.

BACA JUGA: Danone Aqua Dukung Program Penelitian Sampah di Sungai

CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia Connie Ang mewakili Danone Indonesia menerima penghargaan HR Asia Best Company to Work For in Asia berlangsung di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (14/6).

Dia mengatakan penghargaan itu didapatkan melalui serangkaian penilaian yang sangat ketat melalui berbagai survei yang bersifat rahasia dan independen kepada karyawan.

“Kami bangga atas penghargaan ini dan mengucapkan selamat kepada seluruh karyawan Danone di Indonesia karena keberhasilan bersama dalam membangun budaya dan tempat kerja kami menjadi tempat kerja terbaik,” kata Connie Ang, Selasa (18/6/2019)

CEO Danone Aqua Corine Tap menjelaskan, penghargaan didapatkan melalui tahapan survei tentang budaya perusahaan, kepempinanan dan dinamika tim yang terangkum dalam tiga hal besar yaitu hati, pikiran dan jiwa.