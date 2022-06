Dapat Jatah Wamen ATR/BPN, PSI: Kami Siap Bantu Pak Hadi Sekuat Tenaga

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa terhormat dan bangga dengan ditunjuknya Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, mendampingi Hadi Tjahjanto.

Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menyebutkan Raja Juli Antoni adalah salah seorang kader terbaik PSI.

"Bro Toni sosok cerdas dan berintegritas. Dahulu aktivis mahasiswa, seorang PhD dari Australia," kata Giring Ganesha dalam keterangannya, Rabu (15/6).

Dia menyebutkan pihaknya yakin Raja Juli Antoni mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri untuk membantu Hadi Tjahjanto.

Eks vokalis band Nidji itu juga mengucapkan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Toni.

Dia mengaku akan terus membantu Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni dalam melaksanakan tugasnya.

"Kami akan membantu Pak Hadi dan Bro Toni sekuat tenaga melanjutkan reformasi agraria dan agenda terkait lain, yang sebelumnya dikerjakan Bro Surya Tjandra," lanjut dia.

Giring juga menjelaskan Raja Juli Antoni lahir di Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977 dan meraih master di The Department of Peace Studies, The University of Bradford, Inggris pada 2004.