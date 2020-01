Dapat Restu PKS dan Gerindra, Nurmansyah Lubis Langsung Sanjung Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA - Nama Politikus PKS Nurmansyah Lubis, masuk kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diumumkan Gerindra, Senin (20/1). Selain Nurmansyah, turut masuk nama politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai kandidat Wagub DKI Jakarta.

Selepas namanya masuk kandidat Wagub DKI Jakarta, Nurmansyah disinggung tentang kinerja Anies Baswedan ketika memimpin ibu kota. Nurmansyah pun menyebut Anies sudah baik selama memimpin Jakarta.

"So far, so good lah. Jadi, yang namanya pemimpin siap dikritik segala macam," kata Nurmansyah ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin ini.

Hanya saja, Nurmansyah menitikberatkan pada persoalan banjir Jakarta yang perlu diselesaikan dengan baik. Terlebih, Jakarta dilanda banjir pada awal tahun 2020.

"Kan, kami sudah lihat beberapa hal yang memang paling mendasar sekarang, ya, masalah banjir, ya," ungkap dia.

Jika terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta, Nurmansyah siap bekerja sama dengan Anies menyelesaikan persoalan banjir. Tidak hanya Anies, Nurmansyah siap berbicara dengan pemerintah pusat menyelesaikan masalah banjir.

"Persoalannya memang harus dengan cara bijaksana, kami kerja sama dengan pemerintah pusat, dengan daerah sekitar supaya solusi banjir ini jangan hanya difokuskan pada satu pihak yang bertanggung jawab," timpal dia. (mg10/jpnn)