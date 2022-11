Datuk Said Dukung Isa Indrawan Jadi Ketua Kadin Sumut 2022-2027, Nih Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatera Utara Periode 2008-2011 H Datuk Said Al Idrus menyampaikan dukungannya kepada Dr H. M Isa Indrawan menjadi Ketua Kadin Sumut Periode 2022-2027.

Said menilai Isa Indrawan salama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada pengusaha yang tergabung di Hipmi Sumatera Utara.

“Sebagai mantan ketua umum BPD Hipmi Sumut tahun 2008, saat itu Dr H.M Isa Indrawan hingga sekarang sebagai Rektor Universitas Pancabudi Medan selalu memberikan ruang dan tempat untuk setiap kegiatan Hipmi Goes to Campus, misalnya menggelar seminar tentang kewirausahaan dan menciptakan pengusaha baru di universitas yang beliau pimpin,” ujar Datuk Said seusai menyerahkan bantuan Hipmi Peduli BPP Hipmi kepada korban banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Senin (7/11/2022).

Datuk Said juga mengungkapkan selain itu BPD HIPMI Sumut bekerja sama dengan Universitas Pancabudi juga telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2010 lalu untuk membentuk Cluster pengusaha muda di Sumut.

“Atas dasar itu, saya yakin Isa Indrawan mampu melanjutkan dan meneruskan program unggulan Ketua Kadin Sumut Periode 2017-2022, H Ivan Iskandar Batubara. Kami sangat yakin para peserta Kadinda se-Sumut dan anggota luar biasa Kadinsu (Kadin Sumut, red) mengenal dengan baik sosoknya, Rektor yang selama ini menjadikan kampusnya sebagai tempat pendidikan para pengusaha muda baru binaan BPD Hipmi Sumut,” ungkap Datuk Said yang juga Ketua HIPMI Peduli BPP HIPMI ini.

Tidak hanya itu, lanjut Datuk Said, BPD HIPMI Sumut dan Universitas Pancabudi pada tahun 2008 sampai 2011 lalu juga telah melatih sekitar 10.000 wirausaha muda baru bersama Koordinator Diklat JE Melky Purba dan Aulia Rahman.

“Maka, sebagai mantan Ketum BPD HIPMI, saya sangat mendukung DR H.M Isa Indrawan menjadi Ketua Kadin Sumut,” tegas Datuk Said didampingi pengurus Hipmi lainnya.

Namun demikian, sambung Datuk Said, “Siapapun yang terpilih sebagai Ketua Kadin Sumut nantinya, baik itu Dr H.M Isa Indrawan maupun calon lainnya sahabat saya di Hipmi Firsyal Mutiara. Keduanya merupakan kader-kader terbaik yang selama ini peduli terhadap HIPMI dan pengusaha di Sumut," ujarnya.