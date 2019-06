Dear Memo, Ini Curahan Hati Mas AHY

jpnn.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono alias Mas AHY telah ikhlas melepas kepergian ibundanya, Bu Ani Yudhoyono.

Dalam posting-an di Instagram, AHY menulis curahan hatinya ditinggal pergi Bu Ani. "Meski juga dengan tetesan air mata, aku harus ikhlas melepas kepergianmu, ke hadapan sang Khalik, Allah SWT," tulis AHY.

Putra pertama pasangan Pak SBY dan Bu Ani itu menuturkan, dahulu, meski dengan tetesan air mata, Bu Ani melepas dia dengan ikhlas kepada Negara dan Ibu Pertiwi utnuk menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang.



"Selanjutnya, atas restumu, aku memang benar-benar menjadi Anak Negara; menjadi Taruna Akademi Militer, dan kemudian mengabdi sebagai prajurit TNI. Dalam kehidupan prajurit, meski waktuku sangat tersita untuk bisa lebih banyak berbakti padamu, tapi aku jadi lebih banyak belajar tentang nilai-nilai perjuangan dan pengabdian tanpa mengenal batas ruang dan waktu, yang selalu engkau contohkan dalam kehidupan," tutur AHY.

"Insyaallah, nilai-nilai yang kau wariskan akan tetap hidup sepanjang usiaku di dunia ini. Selamat jalan Memo...I love you, and I will forever miss you," pungkas AHY. (jpnn)