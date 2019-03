Debut Zinedine Zidane Berbuah Kemenangan Tanpa Kebobolan

jpnn.com, MADRID - Zinedine Zidane mencatat kemenangan pertama dalam pertandingannya yang ke-150 sebagai pelatih Real Madrid, dan yang pertama dari era pemerintahannya yang kedua di klub, saat Los Blancos mengalahkan Celta Vigo 2-0 dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Sabtu (16/3) malam WIB.

Tak ada Thibaut Courtois di bawah mistar, Zidane mempercayakan posisi kiper kepada Keylor Navas. Isco dan Marcelo kembali menjadi starter. Dua gol Madrid dalam laga ini dicetak Isco pada menit ke-62 dan Gareth Bale pada menit ke-77.

Los Blancos mampu membobol gawang pada empat kesempatan dalam pertandingan, satu sebelum peluit babak pertama dan tiga di babak kedua, namun hanya dua yang dihitung di papan skor.

Madrid tanpa Casemiro karena skorsing setelah kartu merahnya melawan Real Valladolid, dan tidak bisa memanggil Marcos Llorente yang cedera, Zidane mengerahkan formasi 4-2-3-1 dengan Isco bermain dalam peran nomor sepuluh dengan Luka Modric dan Toni Kroos tepat di belakang.

10 - Real Madrid are unbeaten in their last ten games against Celta Vigo in LaLiga (W9 D1), scoring an average of 3.7 goals per game. Streak. pic.twitter.com/KigHcxWQL5 — OptaJose (@OptaJose) March 16, 2019