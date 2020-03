Deddy Corbuzier: Dokter di RS Tersebut Menyalahkan Saya

jpnn.com, JAKARTA - Unggahan Deddy Corbuzier mengenai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) suspect corona yang dibiarkan berkeliaran usai diperiksa di salah satu rumah sakit swasta rupanya berbuntut panjang.

Menurut Deddy, ada oknum dokter rumah sakit yang mengkritik apa yang disampaikan dirinya lewat akun Instagram miliknya.

Terlebih, bapak satu anak itu mengundang Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di channel YouTube miliknya dan membahas apa yang sedang viral tersebut.

Deddy juga mengunggah postingan oknum dokter yang menghujatnya hingga komentar netizen yang menyebutnya tidak ada job lagi hingga membahas soal corona.

“Efeknya luar biasa. Untung tidak semua dokter ghibah di DM dan diposting. Maaf ya dok, @dokter_stella_spog yang bicara bukan saya. Karena saya enggak ngerti. Makanya saya nanya sama yang lebih paham yang ditunjuk presiden kita. Untuk apa? Untuk masyarakat kita Dok, yang saat ini butuh bantuan para dokter yang masih berjuang untuk masyarakat kita yang saat ini cemas. Itu tujuannya,” tulis Deddy, Kamis (19/3).

“Tapi kata-kata Anda tidak mewakilkan hal itu. Yang saya lebih tidak ngerti lagi, kok ya DM dokter di-post di IG story loh. Dan sebagai dokter, jangan bawa-bawa agama dok, sampai ngomongin saya enggak ada job. Enggak salah?! Dok, what u did, showing that my content indeed right. Showing who u are,” tegasnya.

Mantan suami Kalina itu meminta pihak humas rumah sakit tersebut untuk juga bicara blak-blakan bersamanya di konten YouTube daripada saling tuding.

“Seperti kita tahu video kemarin mengundang banyak asumsi. Bahkan ada dokter di RS tersebut menyalahkan saya (karena tidak mungkin menyalahkan Kemenkes toh), padahal kata-kata yang keluar adalah valid dari juru bicara pemerintah, tapi saya open minded,” ungkapnya.