Deddy Corbuzier Geram Konten Video Miliknya Dicuri

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier geram konten YouTube miliknya dicuri oleh seseorang warganet tanpa izin. Dia lantas menyampaikan kekesalannya lewat akun Instagram miliknya.

"Dear @wavesuar* saya masih tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memulai sebuah perusahaan lengkap dengan website dan lain-lain, dengan mencuri konten konten kreator lainnya (bukan hanya saya) untuk kepentingan pribadi Anda," ungkap Deddy Corbuzier, Selasa (25/2).

Pembawa acara Hitam Putih itu telah menegur akun tersebut. Deddy Corbuzier meminta video YouTube miliknya segera dihapus.

"Sudah seminggu orang saya menghubungi kalian tapi sampai saat ini beberapa konten masih ada di mana-mana dengan nama anda (apapun alasannya)," lanjutnya.

Deddy Corbuzier mengecam prilaku oknum yang mencuri konten milik orang lain. Menurutnya, mengambil karya orang tanpa izin dan pemberitahuan lalu menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri adalah salah dan melanggar hak cipta.

"Kapan Indonesia maju bila mental oknum masyarakatnya masih seperti ini. I delete this when all my content u took been deleted. Maybe," tutup Deddy Corbuzier. (mg3/jpnn)