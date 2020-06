Deddy Corbuzier Menangis

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier merasa terharu membaca ungkapan perasaan putranya Azka Corbuzier mengenai dirinya.

Di mana di hari spesialnya yang ke-14 tahun, Azka mengucapkan terima kasih kepada ayahnya tersebut yang selama ini selalu berada di samping dirinya.

"Saya ingin berterima kasih kepada ayah saya. Dia selalu ada untuk saya saat suka dan duka. Dia adalah guru pertama saya yang membantu saya sejak saya tahu menderita dyslexia. Membantu saya di sekolah, fitness, dan membantu saya menjadi seorang pria,” ungkap Azka dengan menggunakan bahasa inggris, Kamis (4/6).

Pria 43 tahun ini lantas mengunggah penggalan kalimat khusus tentang dirinya yang dituliskan oleh Azka lewat akun Instagram miliknya.

“Happy Birthday @azkacorbuzier, what u wrote here create tears on my face. Love you. (Apa yang kamu tulis di sini membuat air mata membasahi wajahku. Sayang kamu),” tulis Deddy.(chi/jpnn)



